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Волейболистки казанского «Динамо» выиграли у «Уралочки-НТМК» в Лиге чемпионов

Волейболистки казанского «Динамо» выиграли у «Уралочки-НТМК» в Лиге чемпионов
Волейбол / Лига чемпионов

В матче четвёртого группового этапа женской Лиги чемпионов волейбольный клуб «Динамо» Казань на своей площадке переиграл «Уралочку-НТМК» со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:21).

В следующем туре казанская команда 19 февраля сыграет на выезде с финской «Хямеэнлинной», а коллектив из Екатеринбурга на следующий день на своей площадке примет турецкий «Экзачибаши».

После четырёх сыгранных встреч лидером группы В является турецкий «Экзачибаши», в активе которого 12 очков. На втором месте — «Динамо» (7), на третьем — «Уралочка-НТМК» (5). «Хямеэнлинна» (0) замыкает турнирную таблицу.

Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

«Динамо» (Казань, Россия) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург, Россия) — 3:0 (25:19, 25:17, 25:21).

Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2018/19 стартовал 20 ноября. Победители пяти квартетов, а также три лучшие команды со вторых мест продолжат борьбу в четвертьфинале.

Казанское «Динамо» — единственный российский клуб, которому удавалось выиграть женскую Лигу чемпионов (2014).

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