Тренер «Уралочки»: не смогли сыграть основным составом из-за эпидемии гриппа

Тренер «Уралочки-НТМК» Владимир Вертелко объяснил причину поражения команды со счётом 0:3 (19:25, 17:25, 21:25) в матче 4-го тура группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов с казанским «Динамо».

«В Екатеринбурге сейчас объявлена эпидемия гриппа, закрыты школы и детские сады. Команду это также коснулось: некоторые игроки заболели, некоторые восстанавливаются после болезни. Поэтому мы не смогли приехать полным составом. Даже три дня назад некоторые игроки играли уже с болезнью, и им, не успев восстановиться, было тяжело переносить такие нагрузки на выезде.

В сегодняшней игре мы посмотрели наш ближайший резерв. Молодые игроки сыграли достаточно неплохо. Самое главное, у них было желание играть! Хотя были, конечно, и свои ошибки, избежать которых мы не смогли, не справились с подачей. В целом команда выполнила те задачи, которые перед ней были поставлены.



В этом сезоне у нашей команды очень плотный график: одна за одной игры в чемпионате России и в Лиге чемпионов. Такой календарь выдержать сложно, поэтому у основных игроков иммунитет, конечно, подсел.



Насколько сейчас для «Уралочки» важна Лига чемпионов? Выступление в этом турнире значимо для любой команды. Конечно же мы хотели бы пройти дальше в турнире. Но, к сожалению, возник ряд обстоятельств, который не позволил нам это сделать. А вообще, мы даже хотели бы поиграть и в финале Лиги чемпионов», — цитирует Вертелко официальный сайт «Динамо».