Д. Волков: я думал, как бы «Факелу» не провалиться в четвёртой партии

Доигровщик новоуренгойского «Факела» Дмитрий Волков прокомментировал победу в матче с «Ярославичем» в 18-м туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:12, 23:25, 25:14, 25:20).



«Встреча началась очень легко, поэтому нам трудно было сохранить нужную концентрацию – тем более что и начало второй партии серьёзного сопротивления соперника не обещало. Но ярославцы быстро включились в игру, а мы несколько запоздали, из-за чего возникли неприятные перспективы. Пришлось сделать выводы, прежде всего снизить количество собственных ошибок. После этого всё вошло в колею.

Я думал, как бы нам не провалиться в четвёртой партии и не потерять очки в турнирной таблице. Главным показателем при распределении мест в плей-офф являются победы, но плотность результатов вверху таблицы такая, что потом можно сильно пожалеть об одной упущенной партии", — приводит слова Волкова официальный сайт ВФВ.



В турнирной таблице «Факел» поднялся на 3-ю строчку, «Ярославич» — 14-й.