Жось: «Енисей» частенько играет хорошо, но выиграть не может

Связующий красноярского «Енисея» Роман Жось, ранее выступавший за новосибирский «Локомотив», прокомментировал поражение в матче с бывшим клубом в 17-м туре Суперлиги со счётом 1:3 (23:25, 18:25, 25:22, 19:25).



«У нас есть некоторые проблемы, мы не можем найти свою игру, поэтому очень много игр проигрываем. Частенько играем хорошо, но выиграть не можем. Будем что-то с этим решать, играть дальше и стараться.

Как игралось в «Севере»? Вспоминаю родные стены. Пока ещё «Локомотив» играет в этом зале, всё для меня здесь родное", — приводит слова Жося официальный сайт «железнодорожников».

Сегодня, 6 февраля, «Енисей» примет новокуйбышевскую «Нову», а подопечные Пламена Константинова дома сыграют с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).