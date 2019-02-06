Аксютин: в третьем сете матча с «Локомотивом» было какое-то сумасшествие

Доигровщик красноярского «Енисея» Никита Аксютин, ранее выступавший за новосибирский «Локомотив», прокомментировал поражение в матче с бывшим клубом в 17-м туре Суперлиги со счётом 1:3 (23:25, 18:25, 25:22, 19:25).



«Было много брака на подаче как у нас, так и у «Локомотива». В третьей партии так вообще сумасшествие какое-то. В самом начале не справились с приёмом, поплыли на планере. Потом всё стабилизировалось, выиграли партию, а в четвёртой не знаю, что произошло – опять провалились.



Травица говорит на ломаном русском, но мы его понимаем. За полгода уже приобщились к нему, даже понимаем то, что он говорит на хорватском. Волейбольные термины везде одинаковые, проблем с этим нет. А если нужно поговорить конкретнее, то у нас есть переводчик. Он очень опытный тренер, даёт грамотные упражнения – работа с ним нравится.



Каково было выйти на площадку в спорткомплексе «Север»? Перед матчем на тренировке разговаривали с Максимом Куликовым об этом, такая ностальгия. Интересно было сыграть, хотели показать себя, в том числе руководству. Кто-то показал себя хорошо, кто-то не очень. Хотелось, конечно, большего от игры», — цитирует Аксютина официальный сайт «Локомотива».

Сегодня, 6 февраля, «Енисей» примет новокуйбышевскую «Нову», а подопечные Пламена Константинова дома сыграют с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).