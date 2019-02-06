«Модена» проявляет интерес к доигровщику казанского «Зенита»

Итальянская «Модена» проявляет интерес к американскому волейболисту казанского «Зенита» Мэттью Андерсону, сообщает La Gazzetta dello Sport. При этом отмечается, что действующий чемпион России не намерен расставаться с легионером.

Ранее Андерсон был признан лучшим волейболистом США по итогам года.

В 2018 году он в составе сборной США завоевал бронзовые медали чемпионата мира и Лиги наций. На обоих турнирах Андерсон вошёл в символическую сборную. В прошлом году в составе команды Владимира Алекно американский волейболист выиграл Лигу чемпионов, чемпионат страны, Кубок и Суперкубок России.

«Модена» занимает четвёртое место в чемпионате Италии. Летом из этого итальянского клуба в «Зенит» перешёл французский доигровщик Эрвин Нгапет.