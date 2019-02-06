«Кузбасс» в трёх сетах проиграл питерскому «Зениту» в 18-м туре Суперлиги

Кемеровский «Кузбасс» в матче 18-го тура российской Суперлиги на своей площадке в трёх партиях проиграл санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 0:3 (22:25, 29:31, 20:25). Подопечные Туомаса Саммельвуо потерпели четвёртое поражение в чемпионате и второе подряд. Команда Александра Климкина одержала 14-ю победу.

Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 18-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (22:25, 29:31, 20:25).

«Кузбасс» занимает второе место в турнирной таблице, «Зенит» поднялся на третью позицию.

9 февраля в рамках 19-го тура «Зенит» сыграет с белгородским «Белогорьем», а «Кузбасс» на следующий день встретится с московским «Динамо».

Предварительный этап соревнований завершится 23 марта.