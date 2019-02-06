Константинов: «Локомотив» хотел продлить победную серию перед выездным туром

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги с «Динамо-ЛО» (3:0).

«Хороший сегодня результат. Мы очень хотели победить, потому что сейчас уезжаем в длительный тур, хотели продлить нашу победную серию. У нас есть определённые проблемы, в последние две недели игроки болеют один за другим. Только вернулся в строй Ермаков, заболели Мартынюк, Бакун, Джизга… Но я рад, что те ребята, которые вышли, сыграли здорово и помогли команде добиться результата. Поздравляю всех с победой, надеюсь, что больше нас не коснется эпидемия заболеваний. Так же ждём в строй Савина, который уже начал потихоньку тренироваться», — приводит слова Константинова пресс-служба новосибирского «Локомотива».

«Локомотив» продлил победную серию до пяти игр и теперь отправляется в длительное выездное турне.