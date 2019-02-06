Согрин: «Динамо-ЛО» постоянно немного не хватает до победы

Главный тренер «Динамо-ЛО» из Ленинградской области Олег Согрин прокомментировал поражение в выездном матче 18-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» (0:3).

«У нас сегодня было с избытком собственных ошибок, в том числе на приёме и на подаче. Конечно, у такого соперника на выезде с таким количеством брака выиграть тяжело. Были хорошие моменты в матче, были не очень, но жизнь продолжается, работаем дальше. Нам постоянно немного не хватает до победы, парни хотят побеждать, стараются, но, к сожалению, пока не получается это сделать. Будем надеяться, что в стыковых матчах всё у нас получится», — приводит слова Согрина пресс-служба новосибирского «Локомотива».