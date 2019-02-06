Казанский «Зенит» одержал 18-ю победу в ЧР по волейболу, обыграв «Белогорье»

Казанский «Зенит» продлил победную серию в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19 до 18 матчей. Во встрече 18-го тура на выезде «Зенит» в четырёх партиях обыграл белгородское «Белогорье» со счётом 3:1 (25:18, 22:25, 25:19, 25:22).
«Белогорье» потерпело пятое поражение в 18 матчах и занимает пятую строчку в турнирной таблице Суперлиги.
В матчах 19-го тура национального первенства 9 февраля «Белогорье» примет на своей площадке санкт-петербургский «Зенит», а казанская команда на следующий дома сыграет с «Факелом» из Нового Уренгоя.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
18-й тур
«Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Казань) — 1:3 (18:25, 25:22, 19:25, 22:25).