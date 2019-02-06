Саммельвуо: просто не заслужили сегодня победу над «Зенитом»

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал поражение в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по волейболу с санкт-петербургским «Зенитом» (0:3).

«Не заслужили, просто не заслужили сегодня победу. Мы в первой партии совершили просто элементарные ошибки, простые вещи. Во второй партии вернулись, уверенно начали работать, но потом, в концовках, мяч туда – мяч туда. У нас были шансы, но не заслужили. Сезон такой, что не бывает так, чтобы всё было на максимуме. Но надо стараться, надо играть, надо верить, надо работать. Пока мы играли очень ровно, но сейчас немножко такой момент, что надо искать, что делать лучше. Это спорт», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба «Кузбасса».