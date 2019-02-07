Травица: с «Новой» был не самый лучший матч, но «Енисей» сумел победить

Главный тренер красноярского «Енисея» Любомир Травица прокомментировал победу в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с «Новой» (3:1).

«Сегодня был не лучший наш матч, не лучшая игра, местами страдала техника, но мы впервые за долгое время сумели победить. В предыдущих матчах нам не удавались концовки. Перед игрой я говорил ребятам, что сегодня необходима победа, очень нужны три очка. У команды получилось. Надеюсь, это хорошо скажется на тренировках и дальнейших матчах», — приводит слова Травицы пресс-служба «Енисея».

«Енисей» сравнялся с «Новой» по количеству побед (по 5), однако новокуйбышевский клуб опережает красноярскую команду на 3 очка. Соперники занимают 10-е и 11-е места в турнирной таблице Суперлиги.