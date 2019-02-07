Горбатков: в матче с «Енисеем» всё решила первая партия

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Александр Горбатков прокомментировал поражение в выездном матче 18-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с «Енисеем» (1:3).

«Считаю, что всё решила первая партия. В первом сете мы имели хорошее преимущество, но не сумели довести его до победы. Не могу сказать, что плохо сегодня играли, играли хорошо, провалов не было, но сопернику сегодня повезло больше, чем нам», — приводит слова Горбаткова пресс-служба «Енисея».

«Енисей» сравнялся с «Новой» по количеству побед (5), однако новокуйбышевский клуб опережает красноярскую команду на три очка. Соперники занимают 10-е и 11-е места в турнирной таблице Суперлиги.

В матчах 19-го тура 10 февраля «Енисей» на выезде сыграет с уфимским «Уралом», а «Нова» в тот же день проведёт гостевой матч с «Динамо-ЛО».