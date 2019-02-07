Алекно: с «Белогорьем» у «Зенита» был просто суперматч, суперволейбол

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу в выездном матче 18-го тура чемпионата России с «Белогорьем» (3:1).

«Была ли сегодняшняя победа тяжелее остальных? У нас практически не было ни одной лёгкой победы. Но сегодня был просто суперматч, суперволейбол. Есть несколько залов в России, где мы всегда играем против семерых, седьмой игрок – это публика. Это тяжело, но здорово. Я думаю, что сегодня все, кто пришли, получили огромное удовольствие. Всё было позитивно, мы выиграли. Был один маленький негатив – в больших розыгрышах мы практически ни в одном не выиграли, в этом нужно отдать должное «Белогорью». «Белогорье» сегодня сыграло очень хорошо, несмотря на то, что Порошина не было в основном составе. Молодцы.

В чём «Белогорье» заставило нас напрячься? Выиграть матч», — приводит слова Алекно пресс-служба «Белогорья».