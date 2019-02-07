Балкестейн-Гротус: волейболистки московского «Динамо» были умнее в атаке

Волейболистка румынского «Бухареста» Марет Балкестейн-Гротус прокомментировала поражение в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Динамо» со счётом 1:3 (18:25, 20:25, 25:14, 15:25). Самым результативным игроком встречи стала диагональная российской команды Наталия Гончарова, набравшая 24 очка.



«Они были умнее в атаке. Хотя мы вроде бы смотрели видео и с той, и с другой связующей. Мы хорошо готовились к матчу, но проиграли», — приводит слова Балкестейн-Гротус официальный сайт московского клуба.

В турнирной таблице группы E лидирует турецкий «Фенербахче» (4 победы), на втором месте — «Динамо» (3), на третьем — «Бухарест» (1), на четвёртом — польский «Хемик» (0).

В пятом туре 20 февраля «Динамо» на выезде встретится с «Фенербахче».