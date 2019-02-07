Любушкина: вернулась Огненович, и тренироваться стало гораздо удобнее

Волейболистка московского «Динамо» Екатерина Любушкина прокомментировала победу в матче с румынским «Бухарестом» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:1 (25:18, 25:20, 14:25, 25:15).

«Было много замен в этой игре, думаю, что Талышева и Столярова удачно вышли и старались для команды. Сейчас мы как одна большая семья, постоянно вместе. Вернулась Майя, поэтому стало гораздо удобнее тренироваться с двумя связующими!» — приводит слова Любушкиной официальный сайт московского клуба.

В турнирной таблице лидирует турецкий «Фенербахче» (4 победы), на втором месте — «Динамо» (3), на третьем — «Бухарест» (1), на четвёртом — польский «Хемик» (0).

В пятом туре 20 февраля «Динамо» на выезде встретится с «Фенербахче».

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