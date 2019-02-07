Пясковский: мы дома лидеров кусаем, только загрызть пока ещё не можем

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Валерий Пясковский прокомментировал поражение в матче 18-го тура российской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 1:3 (16:25, 23:25, 25:17, 19:25)



«Шансы заработать очки были. Мы в домашних стенах лидеров кусаем, только загрызть пока ещё не можем. Ребята эмоционально провели игру. По отдаче ни к кому претензий нет. По цифрам видно, что уровень подачи у «Динамо» сильнее и уровень блока. В этих двух компонентах они нас переиграли. В атаке и в защите, я думаю, мы были интереснее.



Командная игра была прежде всего. А цифры – это уже второстепенно. Хорошо вышел Илья Сподобец. Мы не ожидали, что он на этой позиции так результативно проведёт матч. Молодец. Смело, самоотверженно. И большие цифры показал Саша Кривец.



Медицинский корпус занимается восстановлением Якимова. Пока решили дать ему подлечиться. Конечно, он нам очень нужен. У нас сложный выезд в Сургут. Надеемся, что он нам поможет», — цитирует Пясковского официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Динамо» занимает 7-е место, «Югра-Самотлор» — 13-е.