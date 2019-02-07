Шкулявичус: надеялись, что в Нижневартовск до холодов не придётся возвращаться

Волейболист московского «Динамо» Романас Шкулявичус и игрок нижневартовской «Югры-Самотлор» Илья Сподобец поделились впечатлениями от матча их команд в 18-м туре российской Суперлиги. Столичный клуб одержал победу со счётом 3:1 (25:16, 25:23, 17:25, 25:19).

«Лично для меня матч сложным не был. Был раскрепощён, был готов к сопротивлению, потому что, как правило, команда «Югра-Самотлор» рискует. Это их шанс выиграть матч или сет. Потому что, если не рисковать, то нет шансов, равно как и у нас перед другими командами.

«Закуса» не было. В морозы снова не хотелось возвращаться. После того, как уехали, выступая за «Нову», надеялись, что до конца таких грозных холодов уже не придётся сюда ехать. Но вот пришлось.

Адаптация в команде? Было сложно вкатиться первые недели полторы в режим тренировок и наработать взаимодействие с новыми партнёрами", — цитирует Шкулявичуса официальный сайт ВФВ.



«В диагонали мне не впервой играть, в Молодёжной лиге был такой опыт. Но всё-таки волнение было. Пришлось раскачиваться первые две партии. Но в концовке мы, я считаю, показали хорошую игру.



Конечно, у „Югры-Самотлор“ были шансы и 2 и 3 очка взять, но сыграл опыт, я считаю. Там же люди всё-таки заслуженные стоят. Во второй партии нас подкосили два «несъёма» с простой подачи. С этого всё пошло-поехало», — сказал Сподобец.

В турнирной таблице «Динамо» занимает 7-е место, «Югра-Самотлор» — 13-е.

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