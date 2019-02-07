Сиденко: мало кому удаётся приехать в Сургут и выиграть 3:0

Главный тренер уфимского «Урала» Константин Сиденко прокомментировал победу в матче 18-го тура российской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 3:0 (26:24, 27:25, 34:32).



«В Сургуте мало кому удаётся приехать и выиграть 3:0. У нас получилось, хотя вы сами видели, какие были эти три партии, все на больше-меньше. Победили за счёт характера, за счёт дисциплины, уверенной игры: выдержали приём, только в первой партии два-три эйса выкинули, плюс Биссету линию открыли, но потом разобрались и с этим. В остальном была надёжная командная игра.

Команды равны, мы идём рядом в турнирной таблице, но мяч круглый, непредсказуемый – где-то одна команда в яму попала, другая, наоборот, на подъёме", — приводит слова Сиденко официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Урал» занимает восьмую строчку, «Газпром-Югра» — девятую.