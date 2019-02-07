Мельничук: в борьбе за плей-офф для «Газпрома-Югра» ещё ничего не потеряно

Старший тренер сургутского «Газпрома-Югра» Юрий Мельничук прокомментировал поражение в матче 18-го тура российской Суперлиги с уфимским «Уралом» со счётом 0:3 (24:26, 25:27, 32:34).



«Это обидное поражение – все партии проиграли на балансе, в два очка. Где-то недоработали, где-то не хватило мастерства, где-то не было собранности. Была больше война нервов, сегодня встречались две равные команды, но удача больше повернулась к команде Уфы.

Всё решилось в мелочах – где-то в концовке неудачно допасовали мяч, неудобно для нападающих, нападающие приняли не те решения, связующий где-то ошибся. Вот из этих мелочей игра и складывается. В борьбе за плей-офф ещё ничего не потеряно, впереди восемь матчей, будем сражаться», — цитирует Мельничука официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Урал» занимает восьмую строчку, «Газпром-Югра» — девятую.