Титич: может, выиграли потому, что Сургут не ожидал от нас такой прыти

Капитан уфимского «Урала» Андрей Титич прокомментировал победу в матче 18-го тура российской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 3:0 (26:24, 27:25, 34:32).



«Мы победили, может быть, из-за того, что Сургут не ожидал от нас такой прыти. Мы сейчас играем с перепадами – можем обыграть Белгород, а потом дома проиграть «Нове». Может, они где-то недонастроились, хотя должны были – мы ведь соседи, и игра за шесть очков была. Сейчас уже им надо догонять, а нам дальше идти, не терять того, что нажили.



Мы выиграли, потому что сыграли почище. На подаче, мне кажется, у нас было меньше ошибок, обычно их большое количество. На приёме более чётко сыграли, хотя поначалу соперник хорошо подавал. У нас очень много в каждой игре каких-то детских ляпов, которые мешают нам играть. Сегодня, по ощущениям, этого было поменьше, и это тоже нам в копилочку», — цитирует Титича официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Урал» занимает восьмую строчку, «Газпром-Югра» — девятую.