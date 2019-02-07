Бакун: порадовало, что «Локомотив» выигрывает концовки

Волейболист новосибирского «Локомотива» Константин Бакун и игрок «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Андрей Колесник поделились впечатлениями от матча их команд в 18-м туре российской Суперлиги. «Железнодорожники» одержали победу со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:23).



«Мы давали сопернику приблизиться к нам в счёте и даже выходить вперёд и лидировать, это нельзя занести нам в актив. Но на это есть определённые причины. Порадовало, что мы выигрываем концовки, можем переломить ход партии, даже проигрывая несколько очков. Это очень важно», — цитирует Бакуна официальный сайт ВФВ.

«У наших соперников была хорошая подача, им удалось выбить нас из приёма, отодвинуть от сетки, тем самым «Локомотив» упростил себе игру на блоке. Мы не справились с игрой у края сетки. Отсюда такой результат. В нашей игре нас очень многое не устроило, не летела подача, нужно работать над приёмом. Блок был неплох, но нужно работать дальше», — сказал Колесник.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает шестое место, «Динамо-ЛО» — 12-е.