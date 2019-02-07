Кошелева — о жизни в Бразилии: океан — это лучший допинг для меня

Доигровщица сборной России по волейболу Татьяна Кошелева, которая сезон-2018/19 проводит в составе бразильской «Рексоны-Сеск», рассказала о жизни в Южной Америке.



«Я не довольна текущими результатами нашей команды. Это не то место, на которое мы рассчитываем. У нас есть всё для улучшения результатов, нужно продолжать работать, и всё изменится.



Что касается адаптации в Бразилии, то как таковой её не было. Я чувствую себя комфортно и спокойно, когда я дома. Все окружающие меня люди делают моё пребывание здесь очень счастливым. Только очень жаркая погода и отсутствие кондиционера в тренажёрных залах — это аспекты, к которыми я должна свыкнуться.



Я люблю Рио-де-Жанейро, здесь особая атмосфера. Часто я сижу и просто смотрю на океан. Океан — это лучший допинг для меня. Ещё мне очень нравятся фрукты, а здесь, в Бразилии, их очень много. Что касается языка, то я его понимаю, если со мной говорить медленно. Тем не менее я продолжаю учить португальский день за днём», — сказала Кошелева в интервью webvolei.

Кошелева: год назад не могла подумать, что свои 30 лет встречу у океана в Рио