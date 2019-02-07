Подлесных: можно было победить питерский «Зенит», если бы сыграли без ошибок

Доигровщик кемеровского «Кузбасса» Ярослав Подлесных и диагональный санкт-петербургского «Зенита» Георг Грозер поделились впечатлениями от матча их команд в 18-м туре российской Супеплиги. Подопечные Туомаса Саммельвуо на своей площадке проиграли со счётом 0:3 (22:25, 29:31, 20:25).



«В целом игра хорошая, много моментов в защите доставали, сопернику где-то везло больше, чем нам. Где-то они до конца сыграли, а мы, может быть, не до конца доиграли эпизод, поэтому такой результат. Решилось всё в мелких ошибках, поэтому эту игру можно было выиграть, если сыграть без ошибок. У них хорошо летела подача, хороший матч, показывали хороший волейбол, но в определённых моментах концентрацию теряли», — цитирует Подлесных официальный сайт ВФВ.

«Это была очень тяжёлая игра, я считаю, что прекрасная атмосфера, как всегда, была здесь, в Кузбассе. Я очень счастлив, что мы выиграли 3:0 и заработали три очка в зачёт турнирной таблицы», — сказал Грозер.

«Кузбасс» занимает второе место в турнирной таблице, «Зенит» поднялся на третью позицию.