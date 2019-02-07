Шкулявичус стал самым результативным игроком 18-го тура Суперлиги

Диагональный московского «Динамо» Романас Шкулявичус стал самым результативным игроком 18-го тура российской Суперлиги, набрав 24 очка в матче с нижневартовской «Югрой-Самотлор», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Подопечные Константина Брянского на выезде одержали победу со счётом 3:1 (25:16, 25:23, 17:25, 25:19).

Лучшими на блоке стали два игрока — Сергей Бусел («Нова») и Иван Яковлев («Факел»), набравшие по 6 очков в матчах с красноярским «Енисеем» и «Ярославичем» (Ярославль) соответственно.

Лучше всех на подаче действовал доигровщик новосибирского «Локомотива» Алексей Родичев. На его счету 4 эйса в игре с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Матчи 19-го тура российской Суперлиги пройдут 9-12 февраля. Предварительный этап соревнований завершится 23 марта.