Земчёнок: после второго сета «Белогорье» почувствовало запах крови

Капитан белгородского «Белогорья» Денис Земчёнок прокомментировал поражение в матче 18-го тура российской Суперлиги с казанским «Зенитом» со счётом 1:3 (18:25, 25:22, 19:25, 22:25).

«Звучит нескромно, но мы рассчитывали на большее. Особенно после второго сета, который нам удался. Мы почувствовали запах крови, что способны выигрывать. Третий сет, как и первый, не получился. В одной расстановке провалились, не добили важные мячи, которые должны были добить. Честь и хвала «Зениту», ребята добавили в защите. С такой командой сложно бороться. В четвёртой партии нам чуть-чуть не хватило везения, но получилась напряжённая борьба.

Думаю, зрители испытали наслаждение от волейбола, по крайней мере в двух партиях. Во втором и четвёртом сетах мы сделали всё, что могли, тем более с учётом кадровых сложностей. Все выкладывались максимально, но где-то всё же нам не хватило уровня взаимодействий. Но этого «чуть-чуть» такой соперник не прощает. Обидно, что не взяли ни одного очка, но были эпизоды, которые должны помочь настроиться на следующий матч с большей уверенностью, когда к нам приедет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Нужно теперь сделать правильные выводы, перезагрузиться морально, уйти от этого поражения и со свежими силами наброситься на Питер. Они наши прямые конкуренты в турнирной таблице. Предстоит важный и решающий матч", — цитирует Земчёнка «Красная Звезда».

В турнирной таблице «Белогорье» занимает пятое место, казанский «Зенит» — первое, санкт-петербургский «Зенит» — третье.