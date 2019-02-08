Климкин: мне нравится волейбол, который демонстрирует «Кузбасс»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал победу в матче 18-го тура российской Суперлиги с кемеровским «Кузбассом» со счётом 3:0 (25:22, 31:29, 25:20).

«Встречались две хорошие команды, которые претендуют на медали чемпионата страны. Я уже неоднократно говорил: мне нравится, какой волейбол демонстрирует «Кузбасс». Матчи с кемеровчанами обычно складываются для нас весьма непросто, поэтому поединок был принципиальным. Очень рад, что удалось одержать такую важную победу. Мы смогли доказать прежде всего самим себе, что способны решать самые серьёзные задачи.



Что случилось во второй партии? Повторюсь, «Кузбасс» — отличная команда. К тому же в какие-то моменты у лидеров соперника полетела подача. Самое главное – наши парни проявили характер и смогли взять второй сет в напряжённой и драматичной борьбе.



У нас отличный тренерский и медицинский штаб, который проделывает большую работу, в том числе по восстановлению игроков. Да, в команде последнее время была сложная ситуация с травмированными, но благодаря нашей общей коллективной работе и на площадке, и вне её удаётся справляться с трудностями», — цитирует Климкина официальный сайт клуба.

«Кузбасс» занимает второе место в турнирной таблице, «Зенит» поднялся на третью позицию.