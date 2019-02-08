FIVB объявила о старте Мирового тура по волейболу на снегу

Международная федерация волейбола включила в перечень своих официальных международных соревнований Мировой тур по волейболу на снегу в формате «3х3», сообщает официальный сайт ВФВ.



Два этапа, первоначально значившихся в расписании Евротура-2018/19, перейдут под совместную эгиду FIVB и ЕКВ с возможностью участия команд с других континентов.



Предстоящие старты пройдут Ваграйне (Австраия) 28-31 марта и в Кронплаце (Италия) 4-7 апреля.



Первый этап Евротура-2018/19 состоялся в Москве в декабре 2018 года. В мужских соревнованиях победили россияне Пётр Королёв, Максим Худяков, Руслан Быканов, Константин Семёнов. В женском турнире первенствовали американки Кэтрин Спилер, Карисса Кук, Александра Уилер, Эмили Хартонг.

Россияне выиграли этап Евротура по волейболу на снегу в Москве