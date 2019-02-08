Гранкин: я мог перейти в «Ярославич»

Олимпийский чемпион, связующий Сергей Гранкин, покинувший московское «Динамо», признался, что мог продолжить карьеру в «Ярославиче». В конце января он подписал контракт с немецким «Берлином»

«Я мог перейти в «Ярославич». Сначала появился вариант с «Берлином», но немцев отпугнуло, что я не смогу играть в Лиге чемпионов. Когда я уже собирался в Ярославль, буквально в последний момент, «Берлин» передумал и решил меня подписать. Изначально я допускал мысль, что вообще пропущу остаток сезона и буду готовиться уже к следующему. Но затем решил, что лучше держать себя в игровом тонусе.

В жизни бывают и взлёты, и падения. Тем более «Ярославич» не чужой для меня клуб – в Ярославле я начинал профессиональную карьеру. В других клубах Суперлиги пары связующих на тот момент были уже полностью сформированы», — цитирует Гранкина «Спорт Бизнес Online».

В составе «Динамо» Сергей выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок ЕКВ. В сезоне-2009/10 «Динамо» с Гранкиным дошло до финала Лиги чемпионов.