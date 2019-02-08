Вербов: возраст сказывается, нахожусь на грани завершения карьеры

37-летний либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал, почему не смог доиграть матч с белгородским «Белогорьем» до конца. Подопечные Владимира Алекно в 18-м туре Суперлиги на выезде одержали победу со счётом 3:1 (25:18, 22:25, 25:19, 25:22).



«Уже возраст сказывается. Я же нахожусь на грани завершения карьеры. Нужно давать дорогу молодым. Валентин Кротков – интересный игрок, который должен получать время не только в матчах с соперниками из нижней половины таблицы, но и в поединках против лидеров, когда собираются полные залы, создаётся стрессовая ситуация. Нужно его проверять, смотреть внимательно за игрой. Так что дали возможность почувствовать себя в такой атмосфере, потому что команде нужна помощь от всех игроков. К нему нет никаких претензий по действиям на площадке, но опыта набираться надо. А со мной всё в порядке», — цитирует Вербова «Красная Звезда».

Алексей также поделился ожиданиями от матча 19-го тура с новоуренгойским «Факелом». Встреча состоится в Казани 10 февраля.

«Могу сказать одно: мы все точно рады, что наконец-то будет домашняя игра. За последний месяц на выезде прошло гораздо большее количество матчей, нежели дома. Уже рады, что хотя бы оказались дома. Хотя на следующей неделе предстоит вояж во Франкфурт. Но в любом случае это будет интересное сражение с молодыми «демонами», которые невероятно амбициозные, всегда хотят победить, что-то доказать. Уж точно не будет лёгкой прогулки. К тому же для них сейчас каждая победа, каждое очко важны в борьбе за второе место. Плотность в таблице очень высокая. Разве что мы вряд ли растеряем гандикап в четыре победы. Ожидаем хорошую проверку, которая полезна для нас в преддверии плей-офф как в чемпионате страны, так и в Лиге чемпионов. Игр с сильными оппонентами остаётся не так много, мы их будем рассматривать в большей степени с точки зрения подготовки к решающим матчам», — сказал Вербов.

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