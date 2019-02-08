Матвеев: нет пока у «Сахалина» определённой психологии на должном уровне

Главный тренер «Сахалина» Денис Матвеев прокомментировал поражение в выездном матче 16-го тура чемпионата России по волейболу с краснодарским «Динамо» (0:3).

«В первой партии у нас многое не получилось. Много было лишних эмоций, которые мешали показать качество игры и сыграть по определённой тактической схеме. Что касается второй партии, то у нас там было преимущество, был большой задел очков, который мы не смогли реализовать. 19:24 был счёт. К сожалению, нет пока у нас определённой психологии на должном уровне, которая позволила бы в определённые моменты принимать нужные решения.

Сказалось ли на третьем сете то, что «Динамо» отыграло во второй партии 5 сетболов? Это всегда сказывается. Опять же, если брать вторую партию, то у нас был очень спорный видеопросмотр. Мы сейчас будем снова то видео смотреть. Мне кажется, там было что-то слишком предвзятое. По тому моменту у нас спор. Это было очко, это было 25:23 в нашу пользу. И была бы партия, которая смогла бы сыграть свою роль не только для нас, но уже и для Краснодара. Третья партия всегда психологически тяжелее», — приводит слова Матвеева пресс-служба краснодарского «Динамо».