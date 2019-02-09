Московское и казанское «Динамо» — в тройке лидеров после 16-го тура ЧР

Состоялось два матча 16-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Московское «Динамо» на своей площадке в четырёх партиях обыграло подмосковное «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 25:19). Казанское «Динамо» в родных стенах нанесло поражение красноярскому «Енисею» — 3:1 (25:15, 26:24, 21:25, 25:18).

Обе динамовские команды одержали 13-е победы, но у москвичек в запасе перенесённый матч с «Минчанкой». На данный момент столичное «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, казанское – на третьем месте.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

16-й тур

«Динамо» (Москва) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 25:19).

«Динамо» (Казань) – «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:15, 26:24, 21:25, 25:18).