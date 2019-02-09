«Белогорье» обыграло питерский «Зенит» в ЧР по волейболу

19-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стартовал в Белгороде, где местное «Белогорье» принимало санкт-петербургский «Зенит». Хозяева площадки одержали победу в четырёх партиях со счётом 3:1 (25:20, 19:25, 25:21, 25:19).

«Белогорье» одержало 14-ю победу в 19 матчах и, набрав 42 очка, поднялось на третье место в турнирной таблице Суперлиги, на одно очко опередив питерский «Зенит».

В матчах 20-го тура соревнований «Белогорье» 16 февраля на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Зенит» на следующий день примет на своей площадке «Факел» из Нового Уренгоя.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

19-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (25:20, 19:25, 25:21, 25:19).