Климкин: «Белогорье» играло более расковано и чисто по сравнению с «Зенитом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин рассказал о причинах поражения в гостевом матче 19-го тура чемпионата России с белгородским «Белогорьем» (1:3).

««Белогорье» сегодня играло более расковано и чисто по сравнению с нами. В первой партии мы очень много ошибались на подаче, плюс не справились с Земченком. В прошлом туре наш связующий Сергей Антипкин сыграл безупречно, но сегодня я не доволен его действиями.

Заменивший Антипкина Павел Панков? Поначалу он вышел хорошо. Но затем стал заигрываться. В любом случае, главная причина поражения — не в этом. А в том, что сегодня мы плохо подавали. Именно поэтому мало что смогли продемонстрировать сопернику на блоке. Жаль, что сегодня игра не получилась. Что ж, уже 17 февраля нам играть с «Факелом» дома. Очень хотелось бы, чтобы победный дух команды сохранялся и приумножался», — приводит слова Климкина пресс-служба «Зенита».