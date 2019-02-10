Тренер казанского «Динамо»: молодые девчонки порадовали — хорошо растут!

Старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачев прокомментировал победу в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги с «Енисеем» (3:1).



«Очень радостно победить в День волейбола. К тому же мы сыграли сегодня неплохо. Взяли верх своей командной игрой, много помогали друг другу и хорошо выполнили установку.



Почему одного из лидеров команды Татьяну Кадочкину выпустили только на короткий отрезок? По-моему, до лидера ей пока ещё далеко. Ей всего 15 лет, и пока не стоит возносить её в статус «лидера». Ей предстоит ещё много работать и работать. Поэтому мы ей дали отдохнуть, и к тому же Даша Малыгина сегодня была в хорошей форме и неплохо сыграла.



Помог ли молодым блокирующим, например Слаутиной, опыт Высшей лиги «А»? Да, конечно, такой опыт помогает. Хотя Высшая лига «А», всё-таки, послабее Суперлиги, но зато она даёт более плавный переход от детского волейбола к взрослому. В целом, молодые девчонки сегодня нас порадовали. Хорошо растут!» — приводит слова Сикачева пресс-служба казанского «Динамо».

Московское и казанское «Динамо» — в тройке лидеров после 16-го тура ЧР