Тренер «Ленинградки»: матч с «Динамо-Метар» оставил неприятное впечатление

Главный тренер женского волейбольного клуба «Ленинградка» Александр Кашин остался недоволен игрой подопечных, несмотря на победу со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:23) в матче 16-го тура Суперлиги с «Динамо-Метар».

«Матч оставил неприятное впечатление. Сыграли плохо обе команды. Но если «Динамо-Метар» играл как мог, то мы не должны так играть при любых раскладах. К счастью, обошлось, челябинки не сумели воспользоваться ошибками нашей команды. Да, у нас не играли два ведущих игрока, но это не может служить оправданием. Рад, что всё в итоге благополучно закончилось и мы взяли важные три очка», — цитирует Кашина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В 17-м туре «Ленинградка» примет краснодарское «Динамо», а «Динамо-Метар» на своей площадке сыграет с «Минчанкой» (Минск).