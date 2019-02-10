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Волейболисты «Урала» одержали волевую победу над «Енисеем» в мужской Суперлиге

Волейболисты «Урала» одержали волевую победу над «Енисеем» в мужской Суперлиге
Волейбол / Суперлига мужчины

«Урал» в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги на своей площадке переиграл «Енисей» со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:20).

Клуб из Уфы набрал 21 очко и остался на восьмом месте в турнирной таблице. Красноярский коллектив (16) располагается на 11-м.

В следующем, 20-м туре «Урал» 16 февраля примет «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), а «Енисей» — «Газпром-Югру» из Сургута.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
19-й тур

«Урал» (Уфа) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:20).

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