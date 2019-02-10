Саммельвуо: все игроки «Кузбасса» молодцы, не только те, кто вышел на площадку

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в домашнем матче 19-го тура Суперлиги с московским «Динамо» (3:0).

«Очень заслуженно сегодня одержали победу, все игроки молодцы, не только те, кто вышел на площадку. Эти два дня мы потренировались, сделали очень большую работу на тренировках, и благодарю за это команду. Я думаю, в первой партии мы искали свою уверенность, а потом очень хорошо сыграли на подаче, в атаке и блок-защита. Очень ровно играли сегодня, молодцы.



Насколько важна эта победа перед домашним матчем четвертьфинала Кубка ЕКВ? Завтра отдыхаем, потом у нас опробование и игра. Сезон такой, что даже если мы сегодня получили больше уверенности, игра есть. Игра была раньше, даже если не выиграли в двух матчах против питерского и казанского «Зенитов». Смотрим дальше, как всегда», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба «Кузбасса».