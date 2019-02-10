Алекно: игроки просто физически не выдержали — основная причина поражения

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги с «Факелом» из Нового Уренгоя со счётом 2:3 (25:16, 25:22, 20:25, 21:25, 14:16). «Зенит» впервые проиграл в текущем национальном первенстве.

«Видел, что игроки физически не вытягивают. Количество ошибок на подаче это показывает. Это не потому что игроки психологически испугались, просто физически не выдержали. Думаю, это основная причина поражения. Потом молодёжь «Факела» включилась, дали им возможность разыграться», — приводит слова Алекно пресс-служба казанского «Зенита».

«Зенит» с 18 победами в 19 матчах сохранил лидерство в Суперлиге. «Факел» одержал 15-ю победу и поднялся на третью строчку в турнирной таблице, уступая идущему вторым «Кузбассу» 2 очка.