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Тренер «Факела»: горжусь командой! Для нас победа над «Зенитом» — огромный успех

Тренер «Факела»: горжусь командой! Для нас победа над «Зенитом» — огромный успех
Волейбол / Суперлига мужчины

Старший тренер «Факела» Мартин Бланко Коста прокомментировал победу в выездном матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги с казанским «Зенитом» (3:2).

«Мы очень довольны не только победой, но и тем, как команда заиграла после проигранного первого сета. Парням удалось выравнять игру. Очень горжусь командой! Для нас это огромный успех. Нас сейчас ожидает тяжёлый отрезок, по ходу которого мы будем играть с топовыми командами чемпионата, и мы рады, что начали эту серию победой в Казани. Надеемся, что это даст дополнительный заряд уверенности», — приводит слова Бланко Косты пресс-служба казанского «Зенита».

«Зенит» с 18 победами в 19 матчах сохранил лидерство в Суперлиге. «Факел» одержал 15-ю победу и поднялся на третью строчку в турнирной таблице, уступая идущему вторым «Кузбассу» 2 очка.

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