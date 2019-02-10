Сиденко: игра с «Енисеем» была тяжёлая, матч за шесть очков

Главный тренер «Урала» Константин Сиденко прокомментировал победу в матче 19-го тура чемпионата России по волейболу с «Енисеем» (3:1).

«Сегодня переломили игру, обычно дома в первой партии мы всех выносим, а потом проигрываем, по крайней мере с «Новой» так было, но сейчас всё получилось. Да, первую партию проиграли в борьбе на больше-меньше, потом с ребятами проанализировали эту ситуацию и вышли, сыграли как надо. Играли надёжно, сделали минимум ошибок своих. Сама игра была тяжёлая, матч за шесть очков, которые нужны и нам, и Красноярску. Может быть, в каких-то моментах она была не такая красивая, даже нервозная, но эти три очка были нам нужны, и мы их получили.

Ян Терещенко приехал в очень хорошей форме. Он готов играть, но я не могу поставить игрока сразу в состав, потому что Андрей Титич и Егор Феоктистов не просто так занимают свои места, тем более что мы выигрываем. Яну нужно набраться терпения, сейчас я это в раздевалке сказал. Не ждать, когда игроки плохо сыграют, а просто при возможном шансе выйти и помочь, и уже тогда потихонечку закрепиться в составе. Да, он приехал на усиление, но это не значит, что я сразу должен его поставить в состав. У нас живая конкуренция.

Есть ли у команды проблема в том, что она дома постоянно проигрывает один сет? Нет. Было чувство после игр в Белгороде и Сургуте, что мы на выезде играем лучше, но это обманчивое видение. Как могут нам наш зал и наши зрители не помогать? Наш, так скажем, седьмой игрок на площадке. Нет никаких предрассудков, что дома хуже играем или переживаем, всё нормально», — приводит слова Сиденко пресс-служба «Урала».