Травица: с «Уралом» был важный матч, но мы его проиграли

Главный тренер «Енисея» Любомир Травица прокомментировал поражение в выездном матче 19-го тура чемпионата России по волейболу с «Уралом» (1:3).

«Был важный матч, но мы его проиграли. Сделали много ошибок, и были большие проблемы в атаке с четвёртой зоны, ничего не могли сделать. Не справились на подаче и в приёме, тяжело с таким браком выигрывать. Мы будем работать и попытаемся исправиться в следующем матче.

Двойная замена при счёте 13:15 в четвёртом сете, после которой получили минус пять очков? Да, я был на поле, я играл там, это моя ошибка», – приводит слова Травицы пресс-служба «Урала».

В 20-м туре 16 февраля «Урал» примет «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), а «Енисей» — «Газпром-Югра» из Сургута.