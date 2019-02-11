Согрин: «Динамо-ЛО» очень нужна была победа над «Новой», но мы проиграли

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин прокомментировал поражение в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по волейболу с новокуйбышевской «Новой» (2:3).

«В атаке сегодня играли плохо, у некоторых крайних нападающих откровенно не получалось. Может быть, передержал пасующего, хотя, за исключением нескольких передач, к Денису Петрову претензий нет.

О чём говорил после матча с Денисом Бирюковым? Хотелось выяснить, почему он показал такую неубедительную игру — рабочий момент, общение игрока и тренера. Сегодня была не та игра, которую мы ждём от Дениса. У него не получилось, ищем причину.

В чём сильнее оказался соперник? Атака. Подача. Соперник увереннее чувствовал себя в доигровках, многое забил от рук блокирующих.

Насколько критична потеря очков в этом матче? Естественно, нам очень нужна была сегодня победа, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы за плей-офф. К сожалению, мы проиграли. Игра упущенных возможностей. Мне очень жаль...» — приводит слова Согрина пресс-служба «Динамо-ЛО».