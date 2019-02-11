Мельничук: рад, что «Газпром-Югра» не сломался после обидного поражения от Уфы

Старший тренер команды «Газпром-Югра» (Сургут) Юрий Мельничук прокомментировал победу в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по волейболу с «Югрой-Самотлором» (3:0).

«После поражения от «Урала», где все партии были равные, но в итоге мы уступили, необходимо было исправлять ситуацию. Сегодня ребята хорошо настроились, две партии вообще отлично выполняли установку. Потом «Самотлор» немножко перестроился, добавил в подаче, у нас начали возникать сложности на съёме, но ребята молодцы, концовку выдержали и сделали то, что нужно. Самое главное – что меня радует – мы не сломались после обидного поражения от Уфы. Хорошо разобрали соперника и выполнили свою работу», — приводит слова Мельничука пресс-служба команды «Газпром-Югра».