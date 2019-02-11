Бавыкина: хорошо, что казанское «Динамо» в матче с «Енисеем» не потеряло очки

Доигровщица казанского «Динамо» Анастасия Бавыкина прокомментировала победу в матче 16-го тура российской Суперлиги с красноярским «Енисеем» со счётом 3:1 (25:15, 26:24, 21:25, 25:18).



«К сожалению, у нас всё ещё остаётся проблема третьей партии, когда мы ведём 2:0. Такое было уже не раз. Мы то ли расслабляемся, то ли теряем концентрацию, то ли что-то ещё – и в итоге проигрываем третью партию. Но слава богу! Мы смогли собраться в четвёртой и не довели до 2:2, как это тоже бывало. И хорошо, что мы одержали победу со счётом 3:1 – не потеряли очки.



Возможно, в первой партии соперник сам позволяет нам так сыграть. Однако потом он собирается, привыкает к залу, а мы, наоборот, расслабляемся.



На площадке было много молодёжи? Самое главное – поддержать юного игрока, не давить на него. Потому что когда на поле выходит игрок, у которого мало игровой практики, то он обычно теряется. Вдобавок на него сваливается очень много информации, много установок. И в таком случае, нужно помочь, поддержать, а если совершил ошибку, то и подбодрить. И главное, не давить очень сильно, чтобы он совсем не растерялся. Но в принципе, девочки свою работу выполнили и сделали всё, что мы от них ждали», — цитирует Бавыкину официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Динамо» занимает третью строчку, «Енисей» — шестую.