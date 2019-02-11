Тренер «Динамо-Метар» — о матче с «Ленинградкой»: сыграли безобразно

Старший тренер челябинского «Динамо-Метар» Андрей Еремеев поделился впечатлениями от поражения в матче 16-го тура российской Суперлиги с санкт-петербургской «Ленинградкой» со счётом 0:3 (22:25, 18:25, 23:25).



«Сыграли безобразно, особенно на приёме. Нам предстоит ещё много работать над многими аспектами игры. За короткий промежуток времени мне сложно изменить психологию и тактику команды. Но рук не опускаем, будем бороться, и наигрывать состав на перспективу», — приводит слова Еремеева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

17-й тур женской Суперлиги состоится 16 февраля. Подопечные Александра Кашина примут краснодарское «Динамо», а «Динамо-Метар» на своей площадке сыграет с «Минчанкой» (Минск).