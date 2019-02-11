Любушкина: в матче с «Заречьем» откуда-то нужно было достать эмоции

Волейболистки московского «Динамо» Екатерина Раевская и Екатерина Любушкина прокомментировали победу в матче 16-го тура Суперлиги с «Заречьем-Одинцово» со счётом 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 25:19).



«Мы можем играть на голову лучше. Неуверенно чувствовали себя и на приёме. Есть над чем работать. С возвращением Майи, конечно, стало гораздо удобнее тренироваться, да и вообще играть с игроком такого уровня в одной команде очень здорово», — цитирует Раевскую официальный сайт ВФВ.

«У нас было какое-то расслабленное настроение, сделаем работу над ошибками, чтобы это не повторялось. Конечно, стоит отметить работу Майи Огненович, которая вытаскивала самые сложные мячи. Игра была морально сложной. Эмоции нужно было откуда-то достать, как-то поймать кураж. Вот этого не хватало», — сказал Любушкина.

В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место, «Заречье-Одинцово» — седьмое.