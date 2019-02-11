Н. Гончарова стала самым результативным игроком 16-го тура женской Суперлиги

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова стала самым результативным игроком 16-го тура российской Суперлиги, набрав 28 очков в матче с «Заречьем-Одинцово», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Действующий чемпион России одержал победу со счётом 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 25:19).



Лучшей на блоке стала волейболистка краснодарского «Динамо» Мария Перепёлкина — она набрала 8 очков в матче с «Сахалином» (Южно-Сахалинск).



Лучше всех на подаче действовала волейболистка калиниградского «Локомотива» Юлия Кутюкова. На её счету 6 эйсов в игре с «Протоном-Саратов».



Матчи 17-го тура российской Суперлиги пройдут 16 февраля. Предварительный этап Суперлиги завершится 24 марта.

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