Климкин: усталость у игроков питерского «Зенита» присутствует, это было видно

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал поражение в матче 19-го тура российской Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 1:3 (20:25, 25:19, 21:25, 19:25).

«Белогорье» сыграло раскованнее и чище, а мы, в свою очередь, не подавали свою подачу и поэтому мало что могли показать на блоке. Я думаю, это связано с усталостью, пошёл уже 10-й день нашего турне. Это, конечно, не оправдание, но усталость у ребят присутствует, это было видно", — приводит слова Климкина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

«Белогорье» одержало 14-ю победу в 19 матчах и, набрав 42 очка, поднялось на третье место в турнирной таблице Суперлиги, на одно очко опередив питерский «Зенит».