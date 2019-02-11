Сокольчик: если «Минчанка» продолжит так играть, то поборется за плей-офф

Нападающая белорусской «Минчанки» Екатерина Сокольчик прокомментировала поражение в матче 16-го тура женской Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 2:3 (16:25, 25:19, 19:25, 25:23, 8:15).

«У нас так часто бывает, что не получается с первого мяча съём, и если в середине партии мы его проваливаем, то это даёт возможность соперникам уйти вперёд на несколько очков, которые потом тяжело догонять.

Сегодня игра была напряжённая и очень эмоциональная, давно таких не было. Если и дальше будем проводить игры так, то я думаю, ещё поборемся за плей-офф. Тем более что у нас сейчас новая связующая Настя Шаш. И пусть у неё сегодня, может, не всё получилось, но она молодец, она старалась создать для нападающих идеальные условия. Было здорово. Я думаю, мы ещё немного сыграемся и всё получится", — приводит слова Сокольчик официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» занимает 4-е место, «Минчанка» — 10-е.